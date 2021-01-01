Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
- Дата выхода: Январь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~81%
- Размеры: 320.6 x 208 x 14.9 мм
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Обзор
Производительность системы
72
Производительность в играх
71
Экран
41
Автономность
71
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
64
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|Ширина
|320.6 мм
|Высота
|208 мм
|Толщина
|14.9 мм
|Площадь
|667 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|Цвета
|Серий, Красный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|38 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|2067:1
|Цветовой охват sRGB
|96%
|Охват Adobe RGB
|64%
|Охват DCI-P3
|68.5%
|Время отклика
|45 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|382 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|6
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1084
Geekbench 5 (многоядерный)
4471
Cinebench R20 (одноядерный)
435
Cinebench R20 (многоядерный)
2156
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|FLOPS
|0 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|Поддержка DirectX
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|72.5 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|USB-A
|2x USB 3.1
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да