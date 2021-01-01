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Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)

Lenovo Yoga Slim 7 14
  • Дата выхода: Январь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81%
  • Размеры: 320.6 x 208 x 14.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Yoga Slim 7 14" (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
72
Производительность в играх
71
Экран
41
Автономность
71
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)

Корпус

Вес 1.54 кг
Ширина 320.6 мм
Высота 208 мм
Толщина 14.9 мм
Площадь 667 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Серий, Красный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 38 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2067:1
Цветовой охват sRGB 96%
Охват Adobe RGB 64%
Охват DCI-P3 68.5%
Время отклика 45 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 382 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 6
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1084
Geekbench 5 (многоядерный)
4471
Cinebench R20 (одноядерный)
435
Cinebench R20 (многоядерный)
2156

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
FLOPS 0 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 72.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против HP Pavilion x360 14 (2021)
2. Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
3. Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против Slim 7 13" (intel)
4. Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против Slim 7i Carbon (13")
5. Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против Slim 7 14" (Intel)

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