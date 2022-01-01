Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.2%
- Размеры: 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
52
Производительность в играх
44
Экран
45
Автономность
58
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
53
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
Корпус
|Вес
|1.3 кг
|Размеры
|312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм
|Площадь
|692 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.2%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2240 x 1400 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Покрытие
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 95 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
4752
Cinebench R23 (одноядерный)
1369
Cinebench R23 (многоядерный)
5266
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|25 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x2546 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да