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Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)

Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.2%
  • Размеры: 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
52
Производительность в играх
44
Экран
45
Автономность
58
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)

Корпус

Вес 1.3 кг
Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм
Площадь 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 95 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
4752
Cinebench R23 (одноядерный)
1369
Cinebench R23 (многоядерный)
5266

Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896
Блоки текстурирования (TMUs) 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x2546 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 против Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
2. ASUS ZenBook 14 UM425 против Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
3. Dell XPS 13 9305 против Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
4. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
5. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") против Slim 7i Pro 14" (Intel)
6. Lenovo Yoga 7i (14”) против Slim 7i Pro 14" (Intel)
7. Lenovo Yoga 7i (15”) против Slim 7i Pro 14" (Intel)
8. Apple MacBook Pro 14 (2021) против Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
9. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) против Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)

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