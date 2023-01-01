LG Gram 14 (2023)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~85.2%
- Размеры: 312 x 213.9 x 16.8 мм
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Обзор
Производительность системы
71
Производительность в играх
41
Экран
40
Автономность
65
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
56
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики LG Gram 14 (2023)
Корпус
|Вес
|0.99 кг
|Размеры
|312 x 213.9 x 16.8 мм
|Площадь
|667 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.2%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
350 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|230 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1768
Geekbench 5 (многоядерный)
11328
Cinebench R23 (одноядерный)
1746
Cinebench R23 (многоядерный)
12308
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Скорость памяти
|6 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
Производительность GPU
1.69 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да