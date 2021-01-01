LG Gram 16 (2021)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83.8%
- Размеры: 356.6 x 248.3 x 16.9 мм
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Обзор
Производительность системы
77
Производительность в играх
43
Экран
51
Автономность
76
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
61
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики LG Gram 16 (2021)
Корпус
|Вес
|1.48 кг
|Ширина
|356.6 мм
|Высота
|248.3 мм
|Толщина
|16.9 мм
|Площадь
|885 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.8%
|Боковые рамки
|6 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1483:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват DCI-P3
|99%
Максимальная яркость
350 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|640
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да