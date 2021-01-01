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LG Gram 16 (2021)

LG Gram 16 (2021)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.8%
  • Размеры: 356.6 x 248.3 x 16.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Gram 16 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
43
Экран
51
Автономность
76
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики LG Gram 16 (2021)

Корпус

Вес 1.48 кг
Ширина 356.6 мм
Высота 248.3 мм
Толщина 16.9 мм
Площадь 885 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.8%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Черный, Серебристый, Зеленый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1483:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват DCI-P3 99%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.6 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Gram 16 (2021) против MacBook Pro 16 (2019)
2. Gram 16 (2021) против XPS 17 9700
3. Gram 16 (2021) против XPS 15 9500
4. Gram 16 (2021) против Blade Pro 17 (2021)
5. Gram 16 (2021) против Blade 15 Advanced Edition (2021)
6. Gram 16 (2021) против VivoBook 15 X513 (K513)
7. Gram 16 (2021) против VivoBook S15 S532
8. Gram 16 (2021) против Gram 17 (2021)
9. Gram 16 (2021) против Gram 14 (2021)

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