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LG Gram 17 (2021)

LG Gram 17 (2021)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.8%
  • Размеры: 380.2 x 260.1 x 17.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука

Обзор

Оценка основных показателей Gram 17 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
46
Экран
49
Автономность
76
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики LG Gram 17 (2021)

Корпус

Вес 1.35 кг
Ширина 380.2 мм
Высота 260.1 мм
Толщина 17.8 мм
Площадь 989 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 88%
Охват DCI-P3 99%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.6 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
4720
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2530

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 768
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2019) против LG Gram 17 (2021)
2. Dell XPS 17 9700 против LG Gram 17 (2021)
3. Razer Blade Pro 17 (2021) против LG Gram 17 (2021)
4. Dell Alienware m17 R4 против LG Gram 17 (2021)
5. Dell G7 17 7700 против LG Gram 17 (2021)
6. Dell Inspiron 17 7706 против LG Gram 17 (2021)
7. MSI Alpha 17 против LG Gram 17 (2021)
8. LG Gram 16 (2021) против LG Gram 17 (2021)
9. LG Gram 14 (2021) против LG Gram 17 (2021)

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