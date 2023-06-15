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LG Gram 17 (2023)

LG Gram 17 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85.5%
  • Размеры: 378.8 x 258.8 x 17.8 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Gram 17 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
71
Производительность в играх
61
Экран
61
Автономность
65
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики LG Gram 17 (2023)

Корпус

Вес 1.45 кг
Размеры 378.8 x 258.8 x 17.8 мм
Площадь 980 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.5%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1782
Geekbench 5 (многоядерный)
11217
Cinebench R23 (одноядерный)
1740
Cinebench R23 (многоядерный)
12207
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Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x3W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) против LG Gram 17 (2023)
2. Dell XPS 17 9720 (2022) против LG Gram 17 (2023)
3. Dell XPS 15 9520 (2022) против LG Gram 17 (2023)
4. LG Gram 17 (2022) против LG Gram 17 (2023)
5. HP ENVY 17 (2022) против LG Gram 17 (2023)
6. LG Gram 16 (2022) против LG Gram 17 (2023)
7. Apple MacBook Pro 14 (2023) против LG Gram 17 (2023)
8. Apple MacBook Pro 16 (2023) против LG Gram 17 (2023)
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