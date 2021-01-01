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Microsoft Surface Laptop 3 15

Microsoft Surface Laptop 3 15
  • Дата выхода: Октябрь 2019 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.9%
  • Размеры: 339.5 x 244 x 14.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Surface Laptop 3 15 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
62
Экран
54
Автономность
54
Коммуникации
48
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop 3 15

Корпус

Вес 1.54 кг
Ширина 339.5 мм
Высота 244 мм
Толщина 14.6 мм
Площадь 828 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9%
Боковые рамки 11.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2496 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1042:1
Цветовой охват sRGB 99.4%
Охват Adobe RGB 63.4%
Охват DCI-P3 75%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 60 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 79.8 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1074
Geekbench 5 (многоядерный)
3495
Cinebench R20 (одноядерный)
427
Cinebench R20 (многоядерный)
1233

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 512
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Нет
Всего слотов 1
NVMe Да

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