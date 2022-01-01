Microsoft Surface Laptop 5 13.5
- Дата выхода: Октябрь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79%
- Размеры: 308 x 223 x 14.5 мм
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Обзор
Производительность системы
58
Производительность в играх
33
Экран
51
Автономность
64
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
53
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop 5 13.5
Корпус
|Вес
|1.27 кг
|Размеры
|308 x 223 x 14.5 мм
|Площадь
|687 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|201 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|Разрешение
|2256 x 1504 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1300:1
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|0 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|10
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1557
Geekbench 5 (многоядерный)
5953
Cinebench R23 (одноядерный)
1447
Cinebench R23 (многоядерный)
4872
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Скорость памяти
|0 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Тип
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.1
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да