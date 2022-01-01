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Microsoft Surface Laptop 5 13.5

Microsoft Surface Laptop 5 13.5
  • Дата выхода: Октябрь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79%
  • Размеры: 308 x 223 x 14.5 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Surface Laptop 5 13.5 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
58
Производительность в играх
33
Экран
51
Автономность
64
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop 5 13.5

Корпус

Вес 1.27 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм
Площадь 687 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79%
Боковые рамки 11.3 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1300:1

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 0 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1557
Geekbench 5 (многоядерный)
5953
Cinebench R23 (одноядерный)
1447
Cinebench R23 (многоядерный)
4872

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5X
Скорость памяти 0 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Тип LPDDR5X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.1
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) или Microsoft Surface Laptop 5 13.5
2. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Microsoft Surface Laptop 5 13.5
3. Apple MacBook Air (M2, 2022) или Microsoft Surface Laptop 5 13.5
4. Dell XPS 13 9315 или Microsoft Surface Laptop 5 13.5
5. Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) или Microsoft Surface Laptop 5 13.5
6. Microsoft Surface Laptop 5 15 или Laptop 5 13.5

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