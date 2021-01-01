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Microsoft Surface Pro 7

Microsoft Surface Pro 7
  • Дата выхода: Октябрь 2019 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.7%
  • Размеры: 292 x 201 x 8.5 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Surface Pro 7 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
50
Производительность в играх
57
Экран
68
Автономность
51
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Pro 7

Корпус

Вес 0.77 кг
Ширина 292 мм
Высота 201 мм
Толщина 8.5 мм
Площадь 587 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7%
Боковые рамки 16.1 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 175°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2736 x 1824 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1001:1
Цветовой охват sRGB 93.2%
Охват Adobe RGB 60.3%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 0 Вт
Вес зарядного устройства 281 грамм

Звук

Аудиочип Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 78.3 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.3 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
916
Geekbench 5 (многоядерный)
1735
Cinebench R20 (одноядерный)
407
Cinebench R20 (многоядерный)
937

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 256
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ
Частота 1866 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Нет
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Pro 7 или Microsoft Surface Laptop Go
2. Microsoft Surface Pro 7 или Microsoft Surface Book 3 13.5"
3. Microsoft Surface Pro 7 или Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
4. Microsoft Surface Pro 7 или Microsoft Surface Pro 7 Plus

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