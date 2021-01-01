MSI Creator Z16
- Дата выхода: Сентябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.8%
- Размеры: 359 x 256 x 15.9 мм
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Обзор
Производительность системы
94
Производительность в играх
77
Экран
64
Автономность
63
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
72
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI Creator Z16
Корпус
|Вес
|2.2 кг
|Размеры
|359 x 256 x 15.9 мм
|Площадь
|919 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.8%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|3
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|180 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1515
Geekbench 5 (многоядерный)
8123
Cinebench R23 (одноядерный)
1473
Cinebench R23 (многоядерный)
11833
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|975 МГц
|Boost частота GPU
|1357 МГц
|FLOPS
|10.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
10.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да