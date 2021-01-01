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MSI Creator Z16

MSI Creator Z16
  • Дата выхода: Сентябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.8%
  • Размеры: 359 x 256 x 15.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Creator Z16 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
94
Производительность в играх
77
Экран
64
Автономность
63
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Creator Z16

Корпус

Вес 2.2 кг
Размеры 359 x 256 x 15.9 мм
Площадь 919 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват DCI-P3 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1515
Geekbench 5 (многоядерный)
8123
Cinebench R23 (одноядерный)
1473
Cinebench R23 (многоядерный)
11833

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 975 МГц
Boost частота GPU 1357 МГц
FLOPS 10.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
10.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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