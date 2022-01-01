MSI Creator Z17 (A12U)
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~84.4%
- Размеры: 382 x 260 x 19 мм
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Обзор
Производительность системы
91
Производительность в играх
77
Экран
61
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
74
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI Creator Z17 (A12U)
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|Размеры
|382 x 260 x 19 мм
|Площадь
|993 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.4%
|Боковые рамки
|7.9 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|3
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|178 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Контрастность
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|87%
|Охват DCI-P3
|98%
Максимальная яркость
350 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Мощность зарядки
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|14
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1821
Geekbench 5 (многоядерный)
12605
Cinebench R23 (одноядерный)
1820
Cinebench R23 (многоядерный)
17191
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1163 МГц
|Boost частота GPU
|1530 МГц
|FLOPS
|11.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
Производительность GPU
11.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да