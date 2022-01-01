Главная > Сравнение ноутбуков > Creator Z17 (A12U): характеристики и тесты

MSI Creator Z17 (A12U)

MSI Creator Z17 (A12U)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.4%
  • Размеры: 382 x 260 x 19 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Creator Z17 (A12U) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
91
Производительность в играх
77
Экран
61
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Creator Z17 (A12U)

Корпус

Вес 2.49 кг
Размеры 382 x 260 x 19 мм
Площадь 993 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4%
Боковые рамки 7.9 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 87%
Охват DCI-P3 98%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1821
Geekbench 5 (многоядерный)
12605
Cinebench R23 (одноядерный)
1820
Cinebench R23 (многоядерный)
17191

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1163 МГц
Boost частота GPU 1530 МГц
FLOPS 11.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
11.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs MSI Creator Z17 (A12U)
2. MSI Creator Z16 vs Z17 (A12U)
3. Dell XPS 17 9720 (2022) vs MSI Creator Z17 (A12U)
4. HP ENVY 17 (2022) vs MSI Creator Z17 (A12U)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры