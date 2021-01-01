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MSI GF75 Thin

MSI GF75 Thin
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.9%
  • Размеры: 397 x 260 x 22-23.1 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей GF75 Thin с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
68
Экран
53
Автономность
61
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI GF75 Thin

Корпус

Вес 2.3 кг
Ширина 397 мм
Высота 260 мм
Толщина 22-23.1 мм
Площадь 1032 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 180 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2118

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

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4. MSI GS66 Stealth и MSI GF75 Thin
5. MSI GP76 Leopard и MSI GF75 Thin

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