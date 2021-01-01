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MSI GS76 Stealth

MSI GS76 Stealth
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 396.1 x 259 x 20.25 мм
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Обзор

Оценка основных показателей GS76 Stealth с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
81
Экран
52
Автономность
96
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
66
Оценка NanoReview
76

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI GS76 Stealth

Корпус

Вес 2.45 кг
Ширина 396.1 мм
Высота 259 мм
Толщина 20.25 мм
Площадь 1026 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 3
Уровень шума 55.7 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 744:1
Цветовой охват sRGB 94.2%
Охват Adobe RGB 66.5%
Охват DCI-P3 68.7%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1622
Geekbench 5 (многоядерный)
9208
Cinebench R20 (одноядерный)
601
Cinebench R20 (многоядерный)
5054

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80-95 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1215 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц
FLOPS 12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Макс. громкость 86 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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