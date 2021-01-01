MSI GS76 Stealth
- Дата выхода: Май 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
- Размеры: 396.1 x 259 x 20.25 мм
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Обзор
Производительность системы
97
Производительность в играх
81
Экран
52
Автономность
96
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
66
Оценка NanoReview
76
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI GS76 Stealth
Корпус
|Вес
|2.45 кг
|Ширина
|396.1 мм
|Высота
|259 мм
|Толщина
|20.25 мм
|Площадь
|1026 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|3
|Уровень шума
|55.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|744:1
|Цветовой охват sRGB
|94.2%
|Охват Adobe RGB
|66.5%
|Охват DCI-P3
|68.7%
|Время отклика
|3 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1622
Geekbench 5 (многоядерный)
9208
Cinebench R20 (одноядерный)
601
Cinebench R20 (многоядерный)
5054
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80-95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1215 МГц
|Boost частота GPU
|1567 МГц
|FLOPS
|12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Макс. громкость
|86 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да