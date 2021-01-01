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MSI Katana GF66

MSI Katana GF66
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.2%
  • Размеры: 359 x 259 x 24.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Katana GF66 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
88
Производительность в играх
54
Экран
56
Автономность
65
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
59
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Katana GF66

Корпус

Вес 2.25 кг
Ширина 359 мм
Высота 259 мм
Толщина 24.9 мм
Площадь 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 150 / 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1426
Geekbench 5 (многоядерный)
5088
Cinebench R20 (многоядерный)
3841

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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