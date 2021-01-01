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MSI Sword 15 против Katana GF66

61 из 100
MSI Sword 15
VS
64 из 100
MSI Katana GF66
MSI Sword 15
MSI Katana GF66
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 53.5 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Sword 15 и Katana GF66 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF66
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Sword 15
vs
Katana GF66

Корпус

Вес 2.25 кг 2.25 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 359 x 259 x 24.9 мм
Площадь 930 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~72.2%
Боковые рамки 6.8 мм 6.8 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1137:1
Цветовой охват sRGB - 91.3%
Охват Adobe RGB - 66.7%
Охват DCI-P3 - 65.4%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость
Sword 15
350 нит
Katana GF66
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 150 / 180 Вт
Вес зарядного устройства - 422 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Sword 15
1439
Katana GF66
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
Sword 15
6369
Katana GF66
6398
Cinebench R23 (одноядерный)
Sword 15 +1%
1795
Katana GF66
1771
Cinebench R23 (многоядерный)
Sword 15
9372
Katana GF66
9377

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Sword 15
6.14 терафлопс
Katana GF66
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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