MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~77.3%
- Размеры: 319 x 219 x 15.9 мм
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Обзор
Производительность системы
68
Производительность в играх
45
Экран
41
Автономность
64
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
56
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
Корпус
|Вес
|1.29 кг
|Ширина
|319 мм
|Высота
|219 мм
|Толщина
|15.9 мм
|Площадь
|699 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.3%
|Боковые рамки
|4.6 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1080:1
|Цветовой охват sRGB
|97%
|Время отклика
|34 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
4274
Cinebench R23 (одноядерный)
1320
Cinebench R23 (многоядерный)
4943
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|990 МГц
|Boost частота GPU
|1155 МГц
|FLOPS
|2.365 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
2.365 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|USB-A
|1x USB 2.0
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Нет