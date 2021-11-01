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MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)

MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.3%
  • Размеры: 319 x 219 x 15.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Prestige 14 2021 (11th Gen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
68
Производительность в играх
45
Экран
41
Автономность
64
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)

Корпус

Вес 1.29 кг
Ширина 319 мм
Высота 219 мм
Толщина 15.9 мм
Площадь 699 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3%
Боковые рамки 4.6 мм
Цвета Белый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1080:1
Цветовой охват sRGB 97%
Время отклика 34 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
4274
Cinebench R23 (одноядерный)
1320
Cinebench R23 (многоядерный)
4943

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 990 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 2.0
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Нет

Сравнения с конкурентами

1. Prestige 14 2021 (11th Gen) против Blade 15 Advanced Edition (2021)
2. Prestige 14 2021 (11th Gen) против Blade 15 Base Edition (2021)
3. Prestige 14 2021 (11th Gen) против Blade Stealth 13 (2020)
4. Prestige 14 2021 (11th Gen) против XPS 13 9310
5. Prestige 14 2021 (11th Gen) против XPS 13 9310 (2-in-1)
6. Prestige 14 2021 (11th Gen) против ROG Zephyrus G14 GA401
7. Prestige 14 2021 (11th Gen) против ZenBook 14 UX435
8. Prestige 14 2021 (11th Gen) против ZenBook 14 UM425
9. Prestige 14 2021 (11th Gen) против XPS 13 9305
10. Prestige 14 2021 (11th Gen) против Swift 5 Pro (SF514-55)
11. Prestige 14 2021 (11th Gen) против ENVY 13
12. Prestige 14 2021 (11th Gen) против MacBook Air (Intel, 2020)
13. Prestige 14 2021 (11th Gen) против Macbook Air (M1, 2020)
14. Prestige 14 2021 (11th Gen) против MacBook Pro 13 (M1, 2020)
15. Prestige 14 2021 (11th Gen) против Prestige 15 A11X

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