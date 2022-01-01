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MSI Prestige 14 Evo (12th Gen)

MSI Prestige 14 Evo (12th Gen)
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.3%
  • Размеры: 319 x 219 x 15.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Prestige 14 Evo (12th Gen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
23
Экран
38
Автономность
54
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
95
Оценка NanoReview
49

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Prestige 14 Evo (12th Gen)

Корпус

Вес 1.29 кг
Размеры 319 x 219 x 15.9 мм
Площадь 699 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3%
Боковые рамки 4.6 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1537
Geekbench 5 (многоядерный)
7053

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Prestige 14 Evo (12th Gen) vs XPS 13 9310
2. Prestige 14 Evo (12th Gen) vs ZenBook 14 UM425
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4. Prestige 14 Evo (12th Gen) vs Macbook Air (M1, 2020)
5. Prestige 14 Evo (12th Gen) vs MacBook Pro 13 (M1, 2020)
6. Prestige 14 Evo (12th Gen) vs Modern 14 2021 (Ryzen 5000)
7. Prestige 14 Evo (12th Gen) vs Prestige 14 2021 (11th Gen)
8. Prestige 14 Evo (12th Gen) vs MacBook Pro 14 (2021)
9. Prestige 14 Evo (12th Gen) vs Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)

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