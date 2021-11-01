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MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)

MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.3%
  • Размеры: 357 x 234 x 17 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей Prestige 15 2021 (11th Gen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
68
Производительность в играх
45
Экран
35
Автономность
84
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)

Корпус

Вес 1.69 кг
Ширина 357 мм
Высота 234 мм
Толщина 17 мм
Площадь 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1305
Geekbench 5 (многоядерный)
4262
Cinebench R23 (одноядерный)
1324
Cinebench R23 (многоядерный)
4893

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 990 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Нет

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