MSI Pulse GL66 (2022)
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~72.2%
- Размеры: 359 x 259 x 23.9 мм
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Обзор
Производительность системы
98
Производительность в играх
83
Экран
56
Автономность
54
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
63
Оценка NanoReview
69
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI Pulse GL66 (2022)
Корпус
|Вес
|2.25 кг
|Размеры
|359 x 259 x 23.9 мм
|Площадь
|930 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.2%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|Цвета
|Серий
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|14
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1757
Geekbench 5 (многоядерный)
11869
Cinebench R23 (одноядерный)
1832
Cinebench R23 (многоядерный)
17953
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1305 МГц
|Boost частота GPU
|1642 МГц
|FLOPS
|12.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
12.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да