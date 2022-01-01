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MSI Raider GE76 (2022)

MSI Raider GE76 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
  • Размеры: 397 x 284 x 25.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Raider GE76 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
79
Экран
49
Автономность
67
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
48
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Raider GE76 (2022)

Корпус

Вес 2.9 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм
Площадь 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Черный, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 53 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 360 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1261:1
Цветовой охват sRGB 94%
Охват Adobe RGB 65.2%
Охват DCI-P3 63.1%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 870 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1743
Geekbench 5 (многоядерный)
12193
Cinebench R23 (одноядерный)
1881
Cinebench R23 (многоядерный)
18633

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 84 дБ

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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