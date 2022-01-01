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MSI Raider GE77

MSI Raider GE77
  • Дата выхода: Июнь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
  • Размеры: 397 x 284 x 25.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Raider GE77 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
95
Производительность в играх
83
Экран
53
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
48
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Raider GE77

Корпус

Вес 2.9 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм
Площадь 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 360 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 16
Потоков 24
L3-кэш 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2026
Geekbench 5 (многоядерный)
16893

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1310 МГц
Boost частота GPU 1725 МГц
FLOPS 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120
Блоки текстурирования (TMUs) 160
Блоки операций растеризации (ROPs) 80
Производительность GPU
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. MSI Raider GE77 и Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. MSI Raider GE77 и GE76 (2022)
3. MSI Raider GE77 и GE66 (2022)
4. MSI Raider GE77 и Dell Alienware x17 R2
5. MSI Raider GE77 и Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
6. MSI Raider GE77 и Raider GE67

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