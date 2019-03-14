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MSI Raider GE78 HX (2023)

MSI Raider GE78 HX (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74%
  • Размеры: 380 x 298 x 23 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Raider GE78 HX (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
80
Экран
54
Автономность
66
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
48
Оценка NanoReview
75

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Raider GE78 HX (2023)

Корпус

Вес 3.1 кг
Размеры 380 x 298 x 23 мм
Площадь 1132 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74%
Боковые рамки 6.9 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади
Мощность зарядки 330 Вт
Вес зарядного устройства 1260 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E)
Потоков 32
L3-кэш 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2190
Geekbench 5 (многоядерный)
22405
Cinebench R23 (одноядерный)
2233
Cinebench R23 (многоядерный)
27558
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Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
Частота GPU 1395 МГц
FLOPS 14.3-19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
14.3-19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.4
Мощность динамиков 6x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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