MSI Raider GE78 HX (2023)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~74%
- Размеры: 380 x 298 x 23 мм
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Обзор
Производительность системы
98
Производительность в играх
80
Экран
54
Автономность
66
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
48
Оценка NanoReview
75
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI Raider GE78 HX (2023)
Корпус
|Вес
|3.1 кг
|Размеры
|380 x 298 x 23 мм
|Площадь
|1132 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|133 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа, Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
|Вес зарядного устройства
|1260 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.5 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|32
|L3-кэш
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2190
Geekbench 5 (многоядерный)
22405
Cinebench R23 (одноядерный)
2233
Cinebench R23 (многоядерный)
27558
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|Частота GPU
|1395 МГц
|FLOPS
|14.3-19.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|4608
|Блоки текстурирования (TMUs)
|144
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
Производительность GPU
14.3-19.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.4
|Мощность динамиков
|6x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да