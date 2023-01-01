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MSI Stealth 15

MSI Stealth 15
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.6%
  • Размеры: 358.3 x 247.9 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Stealth 15 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
71
Производительность в играх
65
Экран
51
Автономность
55
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
71
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Stealth 15

Корпус

Вес 2.1 кг
Размеры 358.3 x 247.9 x 19.9 мм
Площадь 888 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.6%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1702
Geekbench 5 (многоядерный)
10882
Cinebench R23 (одноядерный)
1716
Cinebench R23 (многоядерный)
12830
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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