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MSI Stealth 16 Studio

MSI Stealth 16 Studio
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.3%
  • Размеры: 355.8 x 259.7 x 19.95 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Stealth 16 Studio с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
68
Экран
56
Автономность
67
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Stealth 16 Studio

Корпус

Вес 1.99 кг
Размеры 355.8 x 259.7 x 19.95 мм
Площадь 924 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3%
Боковые рамки 5.6 мм
Цвета Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1785
Geekbench 5 (многоядерный)
10749
Cinebench R23 (одноядерный)
1860
Cinebench R23 (многоядерный)
16561
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 8.3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
8.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.4
Мощность динамиков 6x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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