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MSI Sword 15 (2022)

MSI Sword 15 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~NaN%
  • Размеры: 359 x 259 x 24.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Sword 15 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
52
Экран
70
Автономность
54
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
61
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Sword 15 (2022)

Корпус

Вес 2.25 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм
Площадь 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~NaN%
Боковые рамки NaN мм
Цвета Белый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей undefined точек на дюйм
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1696
Geekbench 5 (многоядерный)
9104

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1237 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. MSI Sword 15 (2022) или Acer Nitro 5 (AN515-45)
2. MSI Sword 15 (2022) или MSI Katana GF66
3. MSI Sword 15 (2022) или Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
4. MSI Sword 15 (2022) или Dell G15 5511
5. MSI Sword 15 (2022) или Acer Nitro 5 AN515-57
6. MSI Sword 15 (2022) или MSI Pulse GL66 (2022)
7. MSI Sword 15 (2022) или MSI Crosshair 15

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