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MSI Vector GP78 (2023)

MSI Vector GP78 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74%
  • Размеры: 380 x 298 x 28.7 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vector GP78 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
85
Экран
64
Автономность
63
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
39
Оценка NanoReview
77

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Vector GP78 (2023)

Корпус

Вес 3.1 кг
Размеры 380 x 298 x 28.7 мм
Площадь 1132 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74%
Боковые рамки 6.9 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади
Мощность зарядки 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E)
Потоков 32
L3-кэш 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2232
Geekbench 5 (многоядерный)
24275
Cinebench R23 (одноядерный)
2280
Cinebench R23 (многоядерный)
32294
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 17.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
17.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.4
Мощность динамиков 6x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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