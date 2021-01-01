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Razer Blade 14 (2021)

Razer Blade 14 (2021)
  • Дата выхода: Июнь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.8%
  • Размеры: 319.7 x 220 x 16.8 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Blade 14 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
82
Экран
60
Автономность
72
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
75

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Razer Blade 14 (2021)

Корпус

Вес 1.78 кг
Ширина 319.7 мм
Высота 220 мм
Толщина 16.8 мм
Площадь 703 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8%
Боковые рамки 4.9 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1495
Geekbench 5 (многоядерный)
8680
Cinebench R20 (одноядерный)
570
Cinebench R20 (многоядерный)
5194

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1267 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) или Blade 14 (2021)
2. Razer Blade 15 Base Edition (2021) или Blade 14 (2021)
3. Razer Blade Stealth 13 (2020) или Blade 14 (2021)
4. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 или Razer Blade 14 (2021)
5. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или Razer Blade 14 (2021)

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