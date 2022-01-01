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Razer Blade 17 (2022)

Razer Blade 17 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.3%
  • Размеры: 395 x 260 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Blade 17 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
91
Производительность в играх
75
Экран
53
Автономность
63
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Razer Blade 17 (2022)

Корпус

Вес 2.75 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм
Площадь 1027 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 3
Уровень шума 49.1 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 360 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 280 Вт
Вес зарядного устройства 794 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1886
Geekbench 5 (многоядерный)
13174
Cinebench R23 (одноядерный)
1886
Cinebench R23 (многоядерный)
15668

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Макс. громкость 70 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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