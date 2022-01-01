Razer Blade 17 (2022)
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.3%
- Размеры: 395 x 260 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
91
Производительность в играх
75
Экран
53
Автономность
63
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
72
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Razer Blade 17 (2022)
Корпус
|Вес
|2.75 кг
|Размеры
|395 x 260 x 19.9 мм
|Площадь
|1027 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|Боковые рамки
|6 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|3
|Уровень шума
|49.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|280 Вт
|Вес зарядного устройства
|794 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|Ядер
|14
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1886
Geekbench 5 (многоядерный)
13174
Cinebench R23 (одноядерный)
1886
Cinebench R23 (многоядерный)
15668
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
Производительность GPU
10.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Макс. громкость
|70 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да