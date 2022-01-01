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Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6")

Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6
  • Дата выхода: Февраль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.6%
  • Размеры: 355.4 x 225.8 x 11.7 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Galaxy Book 2 Pro (15.6") с выбранной конфигурацией
Производительность системы
59
Производительность в играх
33
Экран
44
Автономность
65
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6")

Корпус

Вес 1.11 кг
Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм
Площадь 802 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6%
Боковые рамки 5 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 48 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 96%
Охват DCI-P3 99%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1532
Geekbench 5 (многоядерный)
7036
Cinebench R23 (одноядерный)
1108
Cinebench R23 (многоядерный)
8223

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x4W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 0.9 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Surface Laptop 4 15 против Galaxy Book 2 Pro (15.6")
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