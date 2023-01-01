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Samsung Galaxy Book 3 Ultra

Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Дата выхода: Февраль 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.4%
  • Размеры: 355.4 x 250.4 x 16.5 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Galaxy Book 3 Ultra с выбранной конфигурацией
Производительность системы
78
Производительность в играх
64
Экран
74
Автономность
58
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
71

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Samsung Galaxy Book 3 Ultra

Корпус

Вес 1.79 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм
Площадь 890 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 120%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1722
Geekbench 5 (многоядерный)
12413
Cinebench R23 (одноядерный)
1815
Cinebench R23 (многоядерный)
16769
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Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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