Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
- Дата выхода: Апрель 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83.6%
- Размеры: 355.4 x 225.8 x 11.7 мм
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Обзор
Производительность системы
72
Производительность в играх
51
Экран
47
Автономность
74
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
62
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
Корпус
|Вес
|1.07 кг
|Ширина
|355.4 мм
|Высота
|225.8 мм
|Толщина
|11.7 мм
|Площадь
|802 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.6%
|Боковые рамки
|5 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|96%
|Охват DCI-P3
|99%
Максимальная яркость
370 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1190
Geekbench 5 (многоядерный)
3967
Cinebench R20 (одноядерный)
493
Cinebench R20 (многоядерный)
1768
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|48.9 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да