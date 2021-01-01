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Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)

Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.6%
  • Размеры: 355.4 x 225.8 x 11.7 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Galaxy Book Pro 15 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
72
Производительность в играх
51
Экран
47
Автономность
74
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)

Корпус

Вес 1.07 кг
Ширина 355.4 мм
Высота 225.8 мм
Толщина 11.7 мм
Площадь 802 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6%
Боковые рамки 5 мм
Цвета Серебристый, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 96%
Охват DCI-P3 99%
Максимальная яркость
370 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1190
Geekbench 5 (многоядерный)
3967
Cinebench R20 (одноядерный)
493
Cinebench R20 (многоядерный)
1768

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 48.9 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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