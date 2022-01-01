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Xiaomi Redmi G Pro (2022)

Xiaomi Redmi G Pro (2022)
  • Дата выхода: Сентябрь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.9%
  • Размеры: 360.5 x 261 x 22.3 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Redmi G Pro (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
61
Экран
66
Автономность
61
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
59
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Xiaomi Redmi G Pro (2022)

Корпус

Вес 2.66 кг
Размеры 360.5 x 261 x 22.3 мм
Площадь 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1493
Geekbench 5 (многоядерный)
8327
Cinebench R23 (одноядерный)
1517
Cinebench R23 (многоядерный)
10498

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Нет

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.5 x 81.6 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Nitro 5 (AN515-46) против Xiaomi Redmi G Pro (2022)
2. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) против Xiaomi Redmi G Pro (2022)
3. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) против Xiaomi Redmi G Pro (2022)
4. HP Omen 16 2022 (AMD) против Xiaomi Redmi G Pro (2022)

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