Xiaomi Redmi G Pro (2022)
- Дата выхода: Сентябрь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.9%
- Размеры: 360.5 x 261 x 22.3 мм
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Обзор
Производительность системы
70
Производительность в играх
61
Экран
66
Автономность
61
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
59
Оценка NanoReview
62
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Xiaomi Redmi G Pro (2022)
Корпус
|Вес
|2.66 кг
|Размеры
|360.5 x 261 x 22.3 мм
|Площадь
|941 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.9%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|Плотность пикселей
|188 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1493
Geekbench 5 (многоядерный)
8327
Cinebench R23 (одноядерный)
1517
Cinebench R23 (многоядерный)
10498
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
6.42 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|NVMe
|Нет
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|4x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Размер
|12.5 x 81.6 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да