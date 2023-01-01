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Samsung Galaxy A54 5G против Oppo Reno 10

72 из 100
Samsung Galaxy A54 5G
VS
68 из 100
Oppo Reno 10
Samsung Galaxy A54 5G
Oppo Reno 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.7-дюймового Oppo Reno 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Oppo Reno 10
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 25W)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 6.7% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 22 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A54 5G
vs
Reno 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 253 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A54 5G
978 нит
Reno 10
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 162.4 мм
Ширина 76.7 мм 74.2 мм
Толщина 8.2 мм 7.6 мм
Вес 202 грамма 180 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A54 5G
82.9%
Reno 10 +8%
89.6%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A54 5G и Oppo Reno 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1380 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MP5 Adreno 642L
Частота GPU 950 МГц 490 МГц
FLOPS ~608 Гфлопс ~753 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A54 5G
2695
Reno 10 +3%
2785
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A54 5G
514541
Reno 10 +2%
526793
CPU 155921 -
GPU 148262 -
Memory 85150 -
UX 126072 -
Total score 514541 526793
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A54 5G
2820
Reno 10
н/д
Пиковая температура корпуса 40.6 °C -
Stability 98% -
Graphics test 16 FPS -
Graphics score 2820 -
PCMark 3.0
Galaxy A54 5G
12728
Reno 10
н/д
Web score 10088 -
Video editing 7233 -
Photo editing 25845 -
Data manipulation 11048 -
Writing score 16726 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 ColorOS 13.1
Размер системы из коробки 28 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 4600 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут) Да (50% за 11 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 0:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:44 ч. -
Просмотр видео 17:55 ч. -
Игры 05:40 ч. -
Режим ожидания 120 ч. -
Общая автономность
Galaxy A54 5G
37:29 ч.
Reno 10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A54 5G vs Oppo Reno 10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8160 x 6120 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 32 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 3680
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A54 5G
88.7 дБ
Reno 10
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A54 5G, а если игры – то Oppo Reno 10.

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