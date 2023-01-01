Samsung Galaxy A54 5G
- Дисплей: 6.6" Super AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Samsung Exynos 1380
- Камера: 3 (50 MP + 12 MP + 5 MP)
- Батарея: 5100 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 205 г.
Технические характеристики Galaxy A54 5G были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.
Обзор
Дисплей
87
Производительность
50
Батарея
83
Камера
71
Коммуникации
87
Итоговая оценка
74
Преимущества и недостатки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А54 5G
87
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
72
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Коричневый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
50
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 1380
|Макс. частота
|2400 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
781
Geekbench 5 (многоядерный)
2633
AnTuTu Benchmark 9
522798
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
83
Батарея
|Объем
|5100 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
71
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
87
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A54 5G могут отличаться в зависимости от региона.