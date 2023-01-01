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Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A54 5G
  • Дисплей: 6.6" Super AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Samsung Exynos 1380
  • Камера: 3 (50 MP + 12 MP + 5 MP)
  • Батарея: 5100 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 205 г.
Технические характеристики Galaxy A54 5G были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Обзор

Дисплей
87
Производительность
50
Батарея
83
Камера
71
Коммуникации
87
Итоговая оценка
74

Преимущества и недостатки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А54 5G
87

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 81.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A54 5G
Высота 158.3 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость IP67
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
50

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А54 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1380
Макс. частота 2400 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
781
Geekbench 5 (многоядерный)
2633
AnTuTu Benchmark 9
522798
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI 5.1
83

Батарея

Характеристики
Объем 5100 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A54 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A54 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (4 голосов)

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