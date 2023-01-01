Samsung Galaxy S23 Ultra против Galaxy S23 VS Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S23 Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Ultra с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Galaxy S23 Ultra были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra Камера имеет оптический зум 10x

Камера имеет оптический зум 10x На 0.7" большая диагональ экрана

На 0.7" большая диагональ экрана Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3900 мАч

Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3900 мАч На 19% выше плотность пикселей (501 vs 422 PPI) Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже

Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже Весит на 66 граммов меньше

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Размер 6.8 дюймов 6.1 дюймов Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9 Плотность пикселей 501 точек на дюйм 422 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит - Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 89.5% 88.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display

Дизайн и корпус Высота 163.4 мм 146.3 мм Ширина 78.1 мм 70.9 мм Толщина 8.9 мм 7.6 мм Вес 233 грамма 167 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Черный Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Galaxy S23 Ultra +2% 89.5% Galaxy S23 88.1%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 13 Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.1

Батарея Характеристики Объем 5000 мАч 3900 мАч Мощность зарядки 45 Вт 25 Вт Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (10 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да Да

Камеры Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Основная камера Матрица 200 мегапикселей 50 мегапикселей Зум Оптический, 10x Оптический, 3x Вспышка LED LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° 120° Количество объективов 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) Основной объектив - 200 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Сенсор: 1/1.3"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 10 МП

- Апертура: f/4.9

- Фокусное расстояние: 230 мм

- Сенсор: 1/3.52"

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

- 10 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 70 мм

- Сенсор: 1/3.94"

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.55"

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.55"

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей Апертура f/2.2 f/2.2 Фокусное расстояние 25 мм 25 мм Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет Dolby Atmos Да Да

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Февраль 2023 года Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Февраль 2023 года Наличие на рынке Ожидается Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S23 Ultra. У него лучшие дисплей, автономность и камера.