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Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Дисплей: 6.8" Dynamic AMOLED - 1440 x 3088
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 4 (200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 233 г.
Технические характеристики Galaxy S23 Ultra были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Обзор

Дисплей
97
Производительность
98
Батарея
93
Камера
89
Коммуникации
93
Итоговая оценка
90

Преимущества и недостатки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С23 Ультра
97

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 501 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
83

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S23 Ultra
Высота 163.4 мм
Ширина 78.1 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 233 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.5%
98

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С23 Ультра и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1560
Geekbench 5 (многоядерный)
5128
AnTuTu Benchmark 9
1345557
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI 5.1
93

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
89

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S23 Ultra
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей
Зум Оптический, 10x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.6 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей
Апертура f/2.2
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
93

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S23 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (27 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (2)

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Алахсей 21 января 2023 14:33
Сенсор основной камеры samsung hp2. С размером пикселей в 0.6 и поддержкой пиксель бининга.
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Даниил 21 января 2023 12:04
Стекло на дисплее Gorilla Glass Victus 2 для всей серии Galaxy S23.
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