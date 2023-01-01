Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S23 vs Edge Plus (2023) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S23 против Motorola Edge Plus (2023)

86 из 100
Samsung Galaxy S23
VS
86 из 100
Motorola Edge Plus (2023)
Samsung Galaxy S23
Motorola Edge Plus (2023)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.67-дюймового Motorola Edge Plus (2023), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Весит на 35 граммов меньше
Причины выбрать Motorola Edge Plus (2023)
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 3900 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 25W)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23
vs
Edge Plus (2023)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления Да -
Макс. заявленная яркость 800 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23
1197 нит
Edge Plus (2023)
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 161.16 мм
Ширина 70.9 мм 74 мм
Толщина 7.6 мм 8.59 мм
Вес 168 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый, Лаймовый, Графитовый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 и Motorola Edge Plus (2023) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3360 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 740
Частота GPU 719 МГц 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23
1138450
Edge Plus (2023) +9%
1244492
CPU 265909 -
GPU 546848 -
Memory 172080 -
UX 157786 -
Total score 1138450 1244492
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 34.3 °C -
Stability 61% -
Graphics test 72 FPS -
Graphics score 12085 -
PCMark 3.0
Web score 13350 -
Video editing 7803 -
Photo editing 34077 -
Data manipulation 11872 -
Writing score 19797 -
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 My UX
Размер системы из коробки 29.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3900 мАч 5100 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (71% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 0:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:06 ч. -
Просмотр видео 15:00 ч. -
Игры 05:45 ч. -
Режим ожидания 111 ч. -
Общая автономность
Galaxy S23
34:17 ч.
Edge Plus (2023)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 vs Motorola Edge Plus (2023)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 10000 x 6000
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 0.61 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23
91.5 дБ
Edge Plus (2023)
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S23, а если автономность – то Motorola Edge Plus (2023).

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S23 против S21 Ultra
2. Samsung Galaxy S23 против A34 5G
3. Samsung Galaxy S23 против Apple iPhone 13
4. Samsung Galaxy S23 против Apple iPhone 14
5. Samsung Galaxy S23 против Google Pixel 7 Pro
6. Motorola Edge Plus (2023) против Edge 30 Fusion
7. Motorola Edge Plus (2023) против Plus (2022)
8. Motorola Edge Plus (2023) против Google Pixel 7 Pro
9. Motorola Edge Plus (2023) против Edge 40 Pro
10. Motorola Edge Plus (2023) против Edge 30
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры