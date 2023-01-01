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Motorola Edge Plus (2023)

Motorola Edge Plus (2023)
  • Дисплей: 6.67" OLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (50 MP + 12 MP + 50 MP)
  • Батарея: 5100 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 203 г.

Обзор

Дисплей
87
Камера
80
Производительность
89
Игры
100*
Батарея
95*
Коммуникации
95
Итоговая оценка
86*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Качественный OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц
  • Обладает производительной начинкой, включая быструю память UFS 4.0
  • Может похвастаться эталонной автономностью и скоростью зарядки
  • Защищен от влаги по стандарту IP68
  • Производитель обещает длительный период поддержки обновлений ПО
  • Наделен поддержкой eSIM
  • Камера хуже, чем у конкурентов
  • Доступен только один вариант памяти
  • Нет места для карты памяти и входа для наушников 3.5 мм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Edge Plus (2023)
87

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
82

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge Plus (2023)
Высота 161.16 мм
Ширина 74 мм
Толщина 8.59 мм
Вес 203 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90%
89

Производительность

Все характеристики чипа Motorola Edge Plus (2023) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1462
Geekbench 5 (многоядерный)
4729
AnTuTu Benchmark 9
1244492
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX
95

Батарея

Характеристики
Объем 5100 мАч
Мощность зарядки 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (71% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч.
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge Plus (2023)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 10000 x 6000
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.61 микрон
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
95

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/41 HPUE/46/48/66/71
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge Plus (2023) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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