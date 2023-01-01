Motorola Edge Plus (2023)
- Дисплей: 6.67" OLED - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 3 (50 MP + 12 MP + 50 MP)
- Батарея: 5100 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 203 г.
Обзор
Дисплей
87
Камера
80
Производительность
89
Игры
100*
Батарея
95*
Коммуникации
95
Итоговая оценка
86*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Качественный OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц
- Обладает производительной начинкой, включая быструю память UFS 4.0
- Может похвастаться эталонной автономностью и скоростью зарядки
- Защищен от влаги по стандарту IP68
- Производитель обещает длительный период поддержки обновлений ПО
- Наделен поддержкой eSIM
- Камера хуже, чем у конкурентов
- Доступен только один вариант памяти
- Нет места для карты памяти и входа для наушников 3.5 мм
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Edge Plus (2023)
87
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|165 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|90%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
82
Дизайн и корпус
|Высота
|161.16 мм
|Ширина
|74 мм
|Толщина
|8.59 мм
|Вес
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90%
89
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1462
Geekbench 5 (многоядерный)
4729
AnTuTu Benchmark 9
1244492
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu - 14 место
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
95
Батарея
|Объем
|5100 мАч
|Мощность зарядки
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (71% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|0:35 ч.
80
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 12 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93"
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76"
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|60 мегапикселей
|Разрешение фото
|10000 x 6000
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.61 микрон
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
95
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/41 HPUE/46/48/66/71
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge Plus (2023) могут отличаться в зависимости от региона.