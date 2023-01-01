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Samsung Galaxy S23 против Galaxy A51

85 из 100
Samsung Galaxy S23
VS
50 из 100
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 38 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 88% выше максимальная яркость экрана (1201 против 639 нит)
  • На 30% лучшая автономность (34:29 vs 26:33 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 3 года и 2 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
  • Стерео динамики
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Важность (Вес)
Экран:
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Производительность:
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23
vs
Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 400 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 98.8%
ШИМ (PWM) 240 Гц 242 Гц
Время отклика 1 мс 25 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 +88%
1201 нит
Galaxy A51
639 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 158.5 мм
Ширина 70.9 мм 73.6 мм
Толщина 7.6 мм 7.9 мм
Вес 168 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 +1%
88.1%
Galaxy A51
87.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy A51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Samsung Exynos 9 Octa 9611
Макс. частота 3360 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (4 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 10 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G72 MP3
Частота GPU 719 МГц 850 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~259 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +333%
1529
Galaxy A51
353
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +265%
4707
Galaxy A51
1290
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 +435%
1143692
Galaxy A51
213876
CPU 265909 63753
GPU 546848 43839
Memory 172080 43507
UX 157786 62692
Total score 1143692 213876
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 +1382%
12033
Galaxy A51
812
Пиковая температура корпуса 34.3 °C 42.2 °C
Stability 60% 95%
Graphics test 72 FPS 4 FPS
Graphics score 12033 812
Web score 13476 -
Video editing 7797 -
Photo editing 34171 -
Data manipulation 12159 -
Writing score 19646 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 2.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 10 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.0
Размер системы из коробки 29.7 ГБ 23 ГБ

Батарея

Объем 3900 мАч 4000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:15 ч. 09:34 ч.
Просмотр видео 15:00 ч. 11:29 ч.
Игры 05:56 ч. 05:12 ч.
Режим ожидания 111 ч. 83 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 +30%
34:29 ч.
Galaxy A51
26:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 6560 x 4928
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 +12%
91.5 дБ
Galaxy A51
81.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.

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