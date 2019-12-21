Samsung Galaxy A51
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный дисплей с аккуратным отверстием для селфи камеры по центру
- 48-мегапиксельная камера делает приличные кадры
- Сканер отпечатков пальцев в дисплее
- Достойная фронтальная камера
- Имеется быстрая зарядка и NFC
- Процессор состоит из устаревших ядер ARM
- Камера лишена оптической стабилизации
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Полностью плоский экран с аккуратным, идеально круглым вырезом для фронтальной камеры отлично сочетается с тонкими рамками. Разрешения более чем достаточно для комфортного использования – никаких пикселей не удастся рассмотреть. Фишкой является функция Always On Display, позволяющая отображать на экране практически всю необходимую информацию пока телефон находится в режиме ожидания.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|Ширина
|73.6 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Samsung Galaxy A51 обрел современный дизайн, который характеризуется минимальными рамками дисплея и небольшим отверстием для лицевой камеры. Корпус пластиковый, но его легко можно спутать со стеклом. Поверхность маркая и, плюс ко всему, со временем покрывается царапинами.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9611
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Начинка соответствует невысокой стоимости смартфона. Восьмиядерный процессор Exynos 9611 имеет достаточно производительности даже для комфортного геймплея, однако интерфейс нередко подтормаживает. Странно то, что скролинг даже в ресурсоемких приложения плавный, но часто встречаются микрофризы в анимации.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
Samsung Galaxy A51 наделен программным обеспечением One UI 2, отличающийся гибкостью и большим набором настроек. Он также и выглядит хорошо, что ценится среди пользователей. Стандартные приложения покрывают практически все нужды пользователя – зачастую они более удобные, чем аналоги от сторонних разработчиков.
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Аккумулятор обеспечивает минимум один рабочий день автономной работы. в режиме активного использования. Функция быстрой зарядки на 15 Вт заряжает телефон полностью менее чем за 2 часа, а на половину он подзаряжается примерно за 40 минут. Такие показатели считаются неплохими в этом ценовом диапазоне.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тут имеется 48-мегапиксельная камера, которая делает качественные кадры даже в пасмурную погоду. Сверхширокоугольные снимки имеют преимущество в угле охвата 123 градуса, но уступает главному модулю в детализации. Макро-объектив пригодится для съемки объектов в том случае, если нужно приблизиться. Это не то же самое, что оптический зум, но неплохая частичная замена. Фронталка на 32 МП тоже хорошо справляется со своей задачей, но без автофокуса кадры иногда получаются размытыми.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
Телефон оснащен всеми необходимыми современному человеку технологиями от быстрого Wi-Fi до бесконтактной оплаты с помощью Samsung Pay или Google Pay. Эти модули работают без нареканий, связь держит хорошо. С другой стороны, некоторые пользователи жаловались на проблемы с мобильной связью, когда телефон без предупреждения теряет сеть там, где у других моделей никаких проблем.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Один имеющийся здесь динамик выдает приличный звук, и его будет достаточно для просмотра видеороликов или даже музыки. Низких частот маловато, но вот высоких предостаточно.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.596 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.45 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Цены на Samsung Galaxy A51
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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