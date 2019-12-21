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Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51
Дисплей
71
Производительность
39
Батарея
71
Камера
74
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный дисплей с аккуратным отверстием для селфи камеры по центру
  • 48-мегапиксельная камера делает приличные кадры
  • Сканер отпечатков пальцев в дисплее
  • Достойная фронтальная камера
  • Имеется быстрая зарядка и NFC
  • Процессор состоит из устаревших ядер ARM
  • Камера лишена оптической стабилизации

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А51
71

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.4%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
636 нит

Полностью плоский экран с аккуратным, идеально круглым вырезом для фронтальной камеры отлично сочетается с тонкими рамками. Разрешения более чем достаточно для комфортного использования – никаких пикселей не удастся рассмотреть. Фишкой является функция Always On Display, позволяющая отображать на экране практически всю необходимую информацию пока телефон находится в режиме ожидания.

55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A51
Инфо
Высота 158.5 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.4%

Samsung Galaxy A51 обрел современный дизайн, который характеризуется минимальными рамками дисплея и небольшим отверстием для лицевой камеры. Корпус пластиковый, но его легко можно спутать со стеклом. Поверхность маркая и, плюс ко всему, со временем покрывается царапинами.

39

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А51 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1735
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5397
Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1266
AnTuTu Benchmark 7
112423
AnTuTu Benchmark 8
175513

Начинка соответствует невысокой стоимости смартфона. Восьмиядерный процессор Exynos 9611 имеет достаточно производительности даже для комфортного геймплея, однако интерфейс нередко подтормаживает. Странно то, что скролинг даже в ресурсоемких приложения плавный, но часто встречаются микрофризы в анимации.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 23 ГБ

Samsung Galaxy A51 наделен программным обеспечением One UI 2, отличающийся гибкостью и большим набором настроек. Он также и выглядит хорошо, что ценится среди пользователей. Стандартные приложения покрывают практически все нужды пользователя – зачастую они более удобные, чем аналоги от сторонних разработчиков.

71

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:21 ч.
Время просмотра видео
14:22 ч.
Время разговора (3G)
21:51 ч.

Аккумулятор обеспечивает минимум один рабочий день автономной работы. в режиме активного использования. Функция быстрой зарядки на 15 Вт заряжает телефон полностью менее чем за 2 часа, а на половину он подзаряжается примерно за 40 минут. Такие показатели считаются неплохими в этом ценовом диапазоне.

74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A51
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тут имеется 48-мегапиксельная камера, которая делает качественные кадры даже в пасмурную погоду. Сверхширокоугольные снимки имеют преимущество в угле охвата 123 градуса, но уступает главному модулю в детализации. Макро-объектив пригодится для съемки объектов в том случае, если нужно приблизиться. Это не то же самое, что оптический зум, но неплохая частичная замена. Фронталка на 32 МП тоже хорошо справляется со своей задачей, но без автофокуса кадры иногда получаются размытыми.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600

Телефон оснащен всеми необходимыми современному человеку технологиями от быстрого Wi-Fi до бесконтактной оплаты с помощью Samsung Pay или Google Pay. Эти модули работают без нареканий, связь держит хорошо. С другой стороны, некоторые пользователи жаловались на проблемы с мобильной связью, когда телефон без предупреждения теряет сеть там, где у других моделей никаких проблем.

76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Один имеющийся здесь динамик выдает приличный звук, и его будет достаточно для просмотра видеороликов или даже музыки. Низких частот маловато, но вот высоких предостаточно.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A51 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A51

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (1016 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (13)

Pedro 15 октября 2020 07:02
Сяоми лучше дешевле мощнее автономнее
0 Ответить
Олег 13 сентября 2020 11:11
Владею полгода. Дисплей круче только у последних тлф.s серии. Типа Super amoled dinamic+. Незаметная разница в свечении. У эсок поярче. В общем, дисплей лучший для среднего класса и вообще. Ips с такими же пикселями курит нервно в сторонке. Если плотненько юзировать, то батареи хватит на две трети дня. Ни разу не тормозил. Даже при слабом сигнале сети нэта. Да, медленее, но вытягивает. Обычная связь без замечаний. Как и пишут везде, что для разговоров и нэта плюс игрушки а51 отличный выбор. Камеры не супер, но вполне хорошие снимки получаются. Корпус из пластика, не самого хорошего качества. Смотрится хорошо, но царапается. Я купил сразу чехол кожаный. В лёгком режиме экспл. использую силиконовую заднюю крышку. 4гб внутренней и 64гб накопительной пока хватает. Ерунду всякую не качаю. Фото только хорошие оставляю. В будущем присматриваю м51. Очень неплох. Если финансы позволят, то note поиобрету.Хотя такого аппарата как а51 м51 за глаза. И не было бы мысли ашку на эмку менять. Если бы не батарея. У эмки 7000 мили/ампер часов обещают. Круто будет. Только, друзья, не обольщайтесь на заявленую ёмкость батареи. А51 батарея 4000мАч. Но есть такое понятие проектная ёмкость. И она равна уже 3890мАч. Ёмкость конкретно своей батареи вычисляется с помощью программ google play. Напр. АccuBattary. Совет держать зарядку батареи в пределах от 20 до 80%. Плюс, минус. Батарея скажет спасибо и прослужит долго. Надеюсь ,что советы пригодятся. Спасибо.
+4 Ответить
Костик 13 июля 2020 11:27
Вы что ребята А 51 идеальный телефон за эти деньги что он стоит 300$ на 64 гб 350$ на 128 гб. Я купил себе и доволен все работает батарея держит отлично цвета бомба гарилаглаз 3, достойный дизайн вообще пушка камера 48 мх нереально снимает видео, и фото вообще все 4 камеры четкие. Короче я могу сказать лично свое мнения по поводу Самсунг А51 этот телефон достойный этих денег и т д он просто Пушка Питарда бомба😉.
+42 Ответить
Аурел 30 августа 2020 22:40
Батарея не хватает на целый день...
+17 Ответить
Жек 04 июля 2020 20:28
Купил и пожелел батарейка быстро садится иногда подглючивает не советую
+30 Ответить
Витёк 10 августа 2020 12:48
Вот ты не прав у меня тоже а51 и ему 1 год я сталкивался только с микро-лагами и батарея садиться только тогда когда ты сидишь в нём без остоновки пожалей свой телефон и всё будет нормально
+7 Ответить
А 51 25 апреля 2020 23:19
Эсли создатели этот телефон улутшыли все камеры дисплей и память на 128гб за 20000руб и всее функсии и всё тогда этот телефон покупали мнооого людей и телефон былбы оочень популярным кто согласен лайк
+40 Ответить
Иван 06 сентября 2020 08:06
Дизлайк. А51 https://nanoreview.net/14970-samsung-galaxy-a51-okazalsya-samym-prodavaemym-smartfonom-brenda.html Читай. И учи русский
0 Ответить
Аида 31 марта 2020 16:08
Батарейка слабая быстро садится
+94 Ответить
Александр 16 апреля 2020 13:38
У тебя за сколько разряжается?
+128 Ответить
Юлия 21 мая 2020 17:14
Александр , Отличная батарейка, у меня работает 2 дня на одной зарядке
+21 Ответить
Маша 21 июля 2020 06:13
Юлия, У меня полдня активного пользования. За 7 часов со 100 до 28%, даже без присмотра видео и игр.
+4 Ответить
Игорь 04 марта 2020 23:17
А почему же ничего не сказали про то,есть ли на телефоне А51 3 слота или всё-таки 2 слота? Вот это самое главное.
+83 Ответить
Мах 09 марта 2020 07:51
3 слота 2 нано сим и 1 micro usb
+13 Ответить
Ирина 13 марта 2020 18:42
2 слота для сим карты
+4 Ответить
Ева 28 февраля 2020 11:23
Гариллаглаз 3 это совсем слабая защита ? От падений совсем не защищает ? Слышала что есть гариллаглаз 5 поколения
+97 Ответить
Арсений 12 апреля 2020 18:57
Какой слабовата?? Gorilla glass 3 спокойно выдерживает на асфальт и на плитку падение, дома его не разбить об деревянный пол
+9 Ответить
Omurbek 16 апреля 2020 16:00
Разница не значительная между Gorning Gorila Glass 3 и Gorning Gorila Glass 5, я бы сказал разница только в названиях
+2 Ответить
Anna 24 февраля 2020 06:29
Блин слабый звук,при звонке меня плохо слышно и громкая связь плохая ,один динамик это слабовато(
+51 Ответить
Макс 05 февраля 2020 22:20
У него есть влагозащита?
+163 Ответить
Алексей Иванович 06 февраля 2020 08:56
К сожалению, Galaxy A51 лишен влагозащиты, как и его предшественник.
+44 Ответить
Влад 02 марта 2020 13:54
Нету. Вот так вот.
+2 Ответить
Док 04 февраля 2020 14:41
Столько камер и все такие слабенькие
+125 Ответить
Шах 30 декабря 2019 20:52
почему такой слабый процессор?
+322 Ответить
ВЛАД 16 января 2020 15:16
поэтому столько стоит
+84 Ответить
Иван 21 декабря 2019 18:19
В Галакси а 51 one ui 2.0 а не one ui.
+91 Ответить
Root 21 декабря 2019 19:02
Спасибо, обновили информацию
+91 Ответить
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