Тут имеется 48-мегапиксельная камера, которая делает качественные кадры даже в пасмурную погоду. Сверхширокоугольные снимки имеют преимущество в угле охвата 123 градуса, но уступает главному модулю в детализации. Макро-объектив пригодится для съемки объектов в том случае, если нужно приблизиться. Это не то же самое, что оптический зум, но неплохая частичная замена. Фронталка на 32 МП тоже хорошо справляется со своей задачей, но без автофокуса кадры иногда получаются размытыми.