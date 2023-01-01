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Samsung Galaxy S23 против A52s 5G

Самсунг Галакси С23
VS
Самсунг Галакси А52s 5G
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy A52s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52s 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (1193 против 792 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3900 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23
vs
Galaxy A52s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 400 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 138.1%
ШИМ (PWM) - 231 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 +51%
1193 нит
Galaxy A52s 5G
792 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 159.9 мм
Ширина 70.9 мм 75.1 мм
Толщина 7.6 мм 8.4 мм
Вес 168 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый, Лаймовый, Графитовый Черный, Белый, Фиолетовый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 +4%
88.1%
Galaxy A52s 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С23 и Самсунг Галакси А52s 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 3360 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 740 Adreno 642L
Частота GPU - 490 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +98%
1519
Galaxy A52s 5G
769
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +68%
4687
Galaxy A52s 5G
2798
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 +155%
1286782
Galaxy A52s 5G
504336
CPU - 154271
GPU - 151603
Memory - 79637
UX - 118978
Total score 1286782 504336
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 +420%
12803
Galaxy A52s 5G
2463
Stability 56% 98%
Graphics test 76 FPS 14 FPS
Graphics score 12803 2463
PCMark 3.0 score - 12014
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.0
Размер системы из коробки 60 ГБ 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3900 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:50 ч. 09:19 ч.
Просмотр видео 13:55 ч. 15:35 ч.
Игры 04:03 ч. 05:10 ч.
Режим ожидания 104 ч. 110 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 +5%
33:06 ч.
Galaxy A52s 5G
31:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy A52s 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8160 x 6120 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23
н/д
Galaxy A52s 5G
83.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Август 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.88 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.

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