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Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G
Дисплей
89
Производительность
73
Батарея
81
Камера
74
Итоговая оценка
79
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • 5G-процессор с мощным графическим ускорителем
  • Корпус защищен от влаги по стандарту IP67
  • Камера с оптическим стабилизатором и быстрым автофокусом
  • Привлекательный дизайн
  • Слабое по мощности комплектное зарядное устройство
  • Второй слот под SIM-карту совмещен с картой памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А52s 5G
89

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
796 нит
66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A52s 5G
Высота 159.9 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый, Мяиный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
73

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А52s 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
660
Geekbench 5 (многоядерный)
2763
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч.
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A52s 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
95

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A52s 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A52s 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A52 и Galaxy A52s 5G
2. Galaxy A52 5G и Galaxy A52s 5G
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