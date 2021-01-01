Samsung Galaxy A52s 5G Дисплей 89 Производительность 73 Батарея 81 Камера 74 Итоговая оценка 79 Класс Средний класс Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Super AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц

5G-процессор с мощным графическим ускорителем

Корпус защищен от влаги по стандарту IP67

Камера с оптическим стабилизатором и быстрым автофокусом

Привлекательный дизайн Слабое по мощности комплектное зарядное устройство

Второй слот под SIM-карту совмещен с картой памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А52s 5G

89 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.9% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 796 нит

66 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A52s 5G Высота 159.9 мм Ширина 75.1 мм Толщина 8.4 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость IP67 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый, Мяиный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.9%

73 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А52s 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 660 Geekbench 5 (многоядерный) 2763

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Время полной зарядки 1:40 ч.

74 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A52s 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

95 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (15 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A52s 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A52s 5G