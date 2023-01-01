Samsung Galaxy S23 против S10 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 48 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 44% лучшая автономность (34:17 vs 23:44 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 51% выше максимальная яркость экрана (1200 против 796 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Камера имеет оптический зум 3x
- Смартфон на 4 года новее
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 0.3" большая диагональ экрана
- На 23% выше плотность пикселей (522 vs 425 PPI)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
92
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
83
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 3040 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19:9
|Плотность пикселей
|425 точек на дюйм
|522 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|1200 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|87.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.9%
|96.5%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|235 Гц
|Время отклика
|1 мс
|4.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|146.3 мм
|157.6 мм
|Ширина
|70.9 мм
|74.1 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.8 мм
|Вес
|168 граммов
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый, Лаймовый, Графитовый
|Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Макс. частота
|3360 МГц
|2730 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
|Кэш L3
|8 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Mali G76 MP12
|Частота GPU
|719 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|-
|~652 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +117%
1535
709
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +88%
4742
2525
|CPU
|253420
|127140
|GPU
|511057
|187567
|Memory
|169967
|83750
|UX
|173518
|104462
|Total score
|1118183
|505088
|Пиковая температура корпуса
|34.3 °C
|42.5 °C
|Stability
|62%
|82%
|Graphics test
|73 FPS
|19 FPS
|Graphics score
|12320
|3223
|Web score
|12973
|6490
|Video editing
|7825
|5808
|Photo editing
|34081
|18882
|Data manipulation
|11605
|6909
|Writing score
|20203
|9725
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|One UI 4.0
|Размер системы из коробки
|29.7 ГБ
|46.5 ГБ
Батарея
|Объем
|3900 мАч
|4100 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
|1:40 ч.
|Веб-серфинг
|12:06 ч.
|07:07 ч.
|Просмотр видео
|15:00 ч.
|12:01 ч.
|Игры
|05:45 ч.
|03:51 ч.
|Режим ожидания
|111 ч.
|80 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4320 x 2432
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.24"
|1/2.65"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Galaxy S23 +13%
129
114
Качество видео
Galaxy S23 +41%
137
Итоговая оценка камеры
Galaxy S23 +22%
133
109
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|0.516 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|1.582 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.
Опрос
3 (50%)
3 (50%)
Всего проголосовало: 6