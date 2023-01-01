Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S23 vs Galaxy S10 Plus – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S23 против S10 Plus

Самсунг Галакси С23
VS
Самсунг Галакси S10 Плюс
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 48 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 44% лучшая автономность (34:17 vs 23:44 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (1200 против 796 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Смартфон на 4 года новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • На 23% выше плотность пикселей (522 vs 425 PPI)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23
vs
Galaxy S10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 1200 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 96.5%
ШИМ (PWM) 240 Гц 235 Гц
Время отклика 1 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 +51%
1200 нит
Galaxy S10 Plus
796 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 157.6 мм
Ширина 70.9 мм 74.1 мм
Толщина 7.6 мм 7.8 мм
Вес 168 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый, Лаймовый, Графитовый Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 +1%
88.1%
Galaxy S10 Plus
87.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С23 и Самсунг Галакси S10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 3360 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
Кэш L3 8 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 8 нанометров
Графика Adreno 740 Mali G76 MP12
Частота GPU 719 МГц 720 МГц
FLOPS - ~652 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +117%
1535
Galaxy S10 Plus
709
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +88%
4742
Galaxy S10 Plus
2525
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 +121%
1118183
Galaxy S10 Plus
505088
CPU 253420 127140
GPU 511057 187567
Memory 169967 83750
UX 173518 104462
Total score 1118183 505088
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 +282%
12320
Galaxy S10 Plus
3223
Пиковая температура корпуса 34.3 °C 42.5 °C
Stability 62% 82%
Graphics test 73 FPS 19 FPS
Graphics score 12320 3223
PCMark 3.0
Galaxy S23 +75%
15187
Galaxy S10 Plus
8663
Web score 12973 6490
Video editing 7825 5808
Photo editing 34081 18882
Data manipulation 11605 6909
Writing score 20203 9725
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 4.0
Размер системы из коробки 29.7 ГБ 46.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3900 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:06 ч. 07:07 ч.
Просмотр видео 15:00 ч. 12:01 ч.
Игры 05:45 ч. 03:51 ч.
Режим ожидания 111 ч. 80 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 +44%
34:17 ч.
Galaxy S10 Plus
23:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S10 Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4320 x 2432
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 +4%
91.5 дБ
Galaxy S10 Plus
87.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.516 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.582 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (50%)
3 (50%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S21 Plus или Samsung Galaxy S10 Plus
2. Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) или Samsung Galaxy S10 Plus
3. Samsung Galaxy S21 FE 5G или Samsung Galaxy S10 Plus
4. Samsung Galaxy A53 5G или Samsung Galaxy S10 Plus
5. Samsung Galaxy S22 или Samsung Galaxy S10 Plus
6. Samsung Galaxy A52 5G или Samsung Galaxy S23
7. Google Pixel 7 Pro или Samsung Galaxy S23
8. Samsung Galaxy S21 Ultra или Samsung Galaxy S23
9. Samsung Galaxy A53 5G или Samsung Galaxy S23
10. Apple iPhone 13 или Samsung Galaxy S23
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры