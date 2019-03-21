Samsung Galaxy S10 Plus
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Лучший экран среди смартфонов
- Превосходные камеры
- Премиальный дизайн
- Отличная производительность и многозадачность
- Защита от воды по стандарту IP68
- Обратная беспроводная зарядка
- Быстрый сканер отпечатков встроенный в экран
- Высокая цена
- Гибридный слот SIM-карты
- Тихие комплектные наушники
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|522 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy S10 Plus обладает экраном Dynamic AMOLED, сильной стороной которого является цветопередача. Дисплей не страдает от излишней насыщенности цветов — картинка как никогда выглядит естественно. Высокая яркость обеспечивает идеально четкое изображения в любых условиях эксплуатации, а беспрецедентная контрастность является ключевым фактором при просмотре HDR-видео.
Дизайн и корпус
|Высота
|157.6 мм
|Ширина
|74.1 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2730 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Аппаратная основа смартфона выполнена по последним технологиям. Это быстрое устройство с большим запасом производительности благодаря процессору Exynos 9820. Трехкластерная архитектура ядер также обеспечивает одну из лучших энергоэффективность, что позитивно влияет на автономность.
Самсунг С10 Плюс имеет 128 ГБ встроенного накопителя, и хотя кажется, что это очень много, несколько часов 4K-видео быстро заполнят свободную память.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|46.5 ГБ
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.516 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.582 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
Цены на Samsung Galaxy S10 Plus
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько стоит заменить экран Galaxy S10 Plus?
- Если вы разобьете экран этого смартфона, то его ремонт обойдется вам в 20-25 тысяч рублей, что на 5-10 тысяч дороже, чем в случае с предшественником. Новинка получила не только более крупную диагональ, но и встроенный сканер отпечатков пальцев, который является неотъемлемой частью панели.
Стоит ли брать Самсунг Галакси С10 Плюс на 128 ГБ?
- По сравнению с Galaxy S9, компания Samsung увеличила объем встроенной памяти с 64 ГБ до 128 ГБ. Пользователи редко жаловались на то, им не достаточно 64 ГБ, не говоря уже о 128 гигабайтах ПЗУ. Если вы не снимаете много видео в 4К - базовой модели S10+ вам должно хватить.
Можно ли избавиться от предустановленных приложений?
- Полностью удалить предустановленные приложения нельзя, но отключить можно. Ненужные вам программы перестанут отображаться в меню всех приложений, но освободить место не получится.
Удобно ли пользоваться новым сенсором отпечатков пальцев?
- В Galaxy S10 Плюс используется совершенно новый ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев, встроенный в сенсорную панель смартфона. Он отзывчивый и быстрый, поэтому взаимодействовать с ним одно удовольствие.
Сколько времени уходит на полную зарядку Samsung S10 Plus?
- Флагман получил старый стандарт быстрой зарядки Adaptive Fast Charge мощностью 15 Ватт. По сравнению с предшественником, его емкость выросла. Это означает, что С10 Плюс требуется немного больше времени для полной зарядки. Если быть точным, весь процесс занимает чуть больше полтора часа.
Оценка пользователей
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