Сколько стоит заменить экран Galaxy S10 Plus?

- Если вы разобьете экран этого смартфона, то его ремонт обойдется вам в 20-25 тысяч рублей, что на 5-10 тысяч дороже, чем в случае с предшественником. Новинка получила не только более крупную диагональ, но и встроенный сканер отпечатков пальцев, который является неотъемлемой частью панели.

Стоит ли брать Самсунг Галакси С10 Плюс на 128 ГБ?

- По сравнению с Galaxy S9, компания Samsung увеличила объем встроенной памяти с 64 ГБ до 128 ГБ. Пользователи редко жаловались на то, им не достаточно 64 ГБ, не говоря уже о 128 гигабайтах ПЗУ. Если вы не снимаете много видео в 4К - базовой модели S10+ вам должно хватить.

Можно ли избавиться от предустановленных приложений?

- Полностью удалить предустановленные приложения нельзя, но отключить можно. Ненужные вам программы перестанут отображаться в меню всех приложений, но освободить место не получится.

Удобно ли пользоваться новым сенсором отпечатков пальцев?

- В Galaxy S10 Плюс используется совершенно новый ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев, встроенный в сенсорную панель смартфона. Он отзывчивый и быстрый, поэтому взаимодействовать с ним одно удовольствие.

Сколько времени уходит на полную зарядку Samsung S10 Plus?

- Флагман получил старый стандарт быстрой зарядки Adaptive Fast Charge мощностью 15 Ватт. По сравнению с предшественником, его емкость выросла. Это означает, что С10 Плюс требуется немного больше времени для полной зарядки. Если быть точным, весь процесс занимает чуть больше полтора часа.