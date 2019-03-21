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Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus
Дисплей
81
Производительность
79
Батарея
78
Камера
84
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Лучший экран среди смартфонов
  • Превосходные камеры
  • Премиальный дизайн
  • Отличная производительность и многозадачность
  • Защита от воды по стандарту IP68
  • Обратная беспроводная зарядка
  • Быстрый сканер отпечатков встроенный в экран
  • Высокая цена
  • Гибридный слот SIM-карты
  • Тихие комплектные наушники

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси S10 Плюс
81

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
790 нит

Samsung Galaxy S10 Plus обладает экраном Dynamic AMOLED, сильной стороной которого является цветопередача. Дисплей не страдает от излишней насыщенности цветов — картинка как никогда выглядит естественно. Высокая яркость обеспечивает идеально четкое изображения в любых условиях эксплуатации, а беспрецедентная контрастность является ключевым фактором при просмотре HDR-видео.

82

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S10 Plus
Инфо
Высота 157.6 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.5%
79

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси S10 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2730 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G76 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4428
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10512
Geekbench 5 (одноядерный)
704
Geekbench 5 (многоядерный)
2471
AnTuTu Benchmark 7
339024
AnTuTu Benchmark 8
396356

Аппаратная основа смартфона выполнена по последним технологиям. Это быстрое устройство с большим запасом производительности благодаря процессору Exynos 9820. Трехкластерная архитектура ядер также обеспечивает одну из лучших энергоэффективность, что позитивно влияет на автономность.

Самсунг С10 Плюс имеет 128 ГБ встроенного накопителя, и хотя кажется, что это очень много, несколько часов 4K-видео быстро заполнят свободную память.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 46.5 ГБ
78

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:49 ч.
Время просмотра видео
14:53 ч.
Время разговора (3G)
22:00 ч.
84

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S10 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
114
Качества видео
97
Итоговая оценка камеры
109
91

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 20
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)
4G сети B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
73.8 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
82.8 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.516 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S10 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S10 Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько стоит заменить экран Galaxy S10 Plus?

- Если вы разобьете экран этого смартфона, то его ремонт обойдется вам в 20-25 тысяч рублей, что на 5-10 тысяч дороже, чем в случае с предшественником. Новинка получила не только более крупную диагональ, но и встроенный сканер отпечатков пальцев, который является неотъемлемой частью панели.

Стоит ли брать Самсунг Галакси С10 Плюс на 128 ГБ?

- По сравнению с Galaxy S9, компания Samsung увеличила объем встроенной памяти с 64 ГБ до 128 ГБ. Пользователи редко жаловались на то, им не достаточно 64 ГБ, не говоря уже о 128 гигабайтах ПЗУ. Если вы не снимаете много видео в 4К - базовой модели S10+ вам должно хватить.

Можно ли избавиться от предустановленных приложений?

- Полностью удалить предустановленные приложения нельзя, но отключить можно. Ненужные вам программы перестанут отображаться в меню всех приложений, но освободить место не получится.

Удобно ли пользоваться новым сенсором отпечатков пальцев?

- В Galaxy S10 Плюс используется совершенно новый ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев, встроенный в сенсорную панель смартфона. Он отзывчивый и быстрый, поэтому взаимодействовать с ним одно удовольствие.

Сколько времени уходит на полную зарядку Samsung S10 Plus?

- Флагман получил старый стандарт быстрой зарядки Adaptive Fast Charge мощностью 15 Ватт. По сравнению с предшественником, его емкость выросла. Это означает, что С10 Плюс требуется немного больше времени для полной зарядки. Если быть точным, весь процесс занимает чуть больше полтора часа.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (635 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (19)

Алла 27 марта 2020 10:18
Не понимаю, как так нет fm тюнера в S10+ .... очень хочется радио без интернета (например в поезде слушать), но приложение google play говорит, что например next radio нельзя поставить на мой телефон (в прочем и на старую соньку тоже, но там был встроенный фм тюнер). Не нашла ни одного реального приложения для радио без инетернета, может быть вы подскажете?
0 Ответить
Marzhan 20 декабря 2019 07:22
Можно ли установить 5G на samsung Galaxy s10 plus
+99 Ответить
Илон 08 января 2020 11:35
Нет конечно, это невозможно
+2 Ответить
Светлана 18 января 2020 12:28
Можно но ловить не будет, будет работать как 4 джи еще нет вышек таких
0 Ответить
Виталий 20 ноября 2019 21:00
Китайский будет работать в Израиле?
+24 Ответить
Sher 18 сентября 2019 14:02
Здравствуйте, есть ли индикатор в этом модели S10 +
+13 Ответить
Вячеслав 22 марта 2020 20:30
Нет. Нет индикатора.
+1 Ответить
Куп 21 августа 2019 09:48
Для всех кто писал, что нет индикатора в телефоне. Он есть просто его нужно настроить!!
+38 Ответить
root 20 августа 2019 13:32
@Сэм - да, это одно и то же, просто корейцы решили в S10 для маркетинга назвать это Dynamic AMOLED :)
+9 Ответить
Сэм 20 августа 2019 12:42
Тут разве Super AMOLED? Или Super AMOLED и Dynamic AMOLED одно и то же?
+17 Ответить
Георгий 15 августа 2019 13:04
Смартфон отличный! Особенно в керамическом исполнении, но один минус есть - светодиод забыли поставить, без него не в курсе пропущенных звонков, сообщений, работы диктофона и естественно зарядки смартфона. Спасибо за внимание.
+35 Ответить
Rus 07 августа 2019 16:27
Я опоздал немного на s7 взял s 10+ не жалею, косяк с тем что я наклеил стекло, а отпечаток не срабатывает, только один минус
+10 Ответить
Евгений 12 июня 2019 01:48
Не хватает индикатора уведомлений на Самсунге S10, исправьте пожалуйста в следующей прошивке!вокруг камеры есть же индикатор, возможность есть перенаправить его в нужное русло?!
+14 Ответить
Елизавета 10 июня 2019 09:37
Получила телефон 1 марта. Очень довольна, камера супер, батареи хватает надолго, красивый дизайн, в оригинальном чехле выглядит очень стильно. Единственная проблема, периодически пропадает 4G сигнал. Перезагрузка телефона все решает. На кнопку Биксби можно назначить другие функции, у меня камера. При выключенном экране индикации событий действительно нет, поначалу было сложно привыкнуть, но я не считаю это огромным минусом. Если телефон в чехле, то проблема случайных касаний на закругленный экран не актуальна. За 3 месяца ни разу такого не было.
+4 Ответить
Василина 26 апреля 2019 23:04
Телефон по всем своим параметрам просто супер. Мне очень нравится этот телефон.
0 Ответить
Misha 21 апреля 2019 16:10
S10 plus 1tb/12gb antutu is nearly 360000.
+1 Ответить
Людмила 19 апреля 2019 21:23
приобрела и не нарадуюсь...отличный дизайн, звук отличный, не очень поняла ,если пользоваться 2 симками , то карту памяти поставить некуда??
-42 Ответить
Олег 19 апреля 2019 18:33
Проблемы с фронтальной камерой! Не фокусируется! Эта проблема стала, после того, как вставили сим-карту, создали аккаунт, и скачали приложения с плэй-маркета ( Одноклассники, Вконтакте) Т.е., когда телефон полностью пустой, все идеально работает, после создания аккаунта, начинается проблема с фокусом фронтальной камеры,изображение и фото размытые, по работе самого телефона и др. функций - вопросов нет. Диагностика никаких ошибок не выявила. Подскажите что можно сделать.
-4 Ответить
Владимир 15 апреля 2019 04:57
Отличный телефон, сразу одел на него родной LED чехол, сенсор отпечатков пальцев работает на ура, великолепный звук. И самое главное дырка в экране не грузит. До этого был с9, с 10+ нравится больше. Однозначно брать. Ну, если бабки есть))
-12 Ответить
Алексей. 25 марта 2019 20:27
Дополнение к отзыву от 21го числа. Эта хрень у меня вторую неделю но я немогу им пользоваться полноценно. Плюс ко всем удобствам следующее: 1) Отсутствие когой бы то нибыло индикации событий. Без олвейса я неподозреваю, звонил ли мне кто то? А олвейс жрет столько, что батарея 4100 кажется просто смешной. Так что от олвейса придется отказаться. 2) В звонилке отсутствуют свайпы. Нажимая на рубку, я вынужден тыкаться по менюшкам, это вместо свайпа в лево или право. В галерее то же самое. Я все чаще задаю себе вопрос: Я тел купил за тысячу евро или тысячу рублей?! Вобщем чувствую себя обманутым.
+47 Ответить
Александр 29 октября 2019 11:01
Свайпы есть, включаются и открываются в настройках, индексация есть, нужно так же настраивать, накамерный свет, плюс есть свечение экрана при пропущенных уведомлениях
+10 Ответить
Олег Миронов 23 марта 2019 11:14
Не дешёвый телефон, весь из стекла и на него нет возможности прикрепить защитное стекло т.к. лишишься главной фишки этой модели!!! - сканер в экране (лучше брать чехол с бортиками). Когда в обзорах рассказывали до презентации об этой новинке, я себе все по-другому представлял, размечтался, что этот хвалёный ультразвук считается при приближении пальца к экрану и сила нажатия не будет иметь значения, а оказалось на самом деле не так. Перешёл на Гелекси s10+ с s9+ и разницы по функционалу особой не вижу. Датчик на задней панели для меня был удобней. Дизайн мне нравиться, взял аквамарин, рамки тоньше, фронталка не смущает.
-47 Ответить
Алексей 21 марта 2019 21:15
1) Постоянные срабатывания на боковых скруглениях экрана. Непонятно как его держать. Одной рукой пользоваться невозможно, да и двумя проблематично. Могли бы убрать сенсор со скруглений,или настройку дать юзеру. 2) Где мне искать сканер отпечатков на выключенном экране? Гвоздем крестик нацарапать? Даже при включенном олвейс: время видно, батарейку видно а сканера нет. 3) Кнопка блокировки экрана. Очень удобно расположена, проектировал гений!! Вообщеее очень неудобный тел. Дорогой и неудобный. Я за такие деньги хочу удобства в использовании!!! 4) Звук в наушниках говно, тут даже писать много небуду. У китайцев за десятку звук такой же. 5) Вырубил это убожество "биксби" (или как там эту хрень зовут) и о чудо, у меня есть ненужная кнопка. Даже хайскрине за 12тр я могу на нее назначить любое приложение, а в крутом самсунге.... )))) А в остальном тел не плохой.
+35 Ответить
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