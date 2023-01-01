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Samsung Galaxy S23 против S21 Plus

86 из 100
Samsung Galaxy S23
VS
73 из 100
Samsung Galaxy S21 Plus
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S21 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S21 Plus, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 13% лучшая автономность (34:17 vs 30:26 часов)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (1186 против 875 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 3900 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23
vs
Galaxy S21 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 1300 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 98.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц 240 Гц
Время отклика 1 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 +36%
1186 нит
Galaxy S21 Plus
875 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 161.5 мм
Ширина 70.9 мм 75.6 мм
Толщина 7.6 мм 7.8 мм
Вес 168 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Черный, Серебристый, Золотистый, Красный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy S21 Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Samsung Exynos 2100
Макс. частота 3360 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G78 MP14
Частота GPU 719 МГц 854 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~1575 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +40%
1515
Galaxy S21 Plus
1083
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +35%
4698
Galaxy S21 Plus
3475
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 +57%
1138092
Galaxy S21 Plus
725669
CPU 265909 189103
GPU 546848 274155
Memory 172080 137436
UX 157786 131951
Total score 1138092 725669
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 +119%
12104
Galaxy S21 Plus
5538
Пиковая температура корпуса 34.3 °C 41.5 °C
Stability 61% 67%
Graphics test 72 FPS 33 FPS
Graphics score 12104 5538
PCMark 3.0
Web score 13346 -
Video editing 7801 -
Photo editing 34077 -
Data manipulation 11890 -
Writing score 19765 -
Рейтинг AnTuTu (#25 и #165)
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.1
Размер системы из коробки 29.7 ГБ 27.2 ГБ

Батарея

Объем 3900 мАч 4800 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:12 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:06 ч. 09:17 ч.
Просмотр видео 15:00 ч. 15:27 ч.
Игры 05:45 ч. 05:07 ч.
Режим ожидания 111 ч. 101 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 +13%
34:17 ч.
Galaxy S21 Plus
30:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S21 Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 1.1x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S21 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3872 x 2592
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/3.24"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 +4%
91.5 дБ
Galaxy S21 Plus
87.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.54 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.

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