Samsung Galaxy S21 Plus
Дисплей
90
Производительность
97
Батарея
98
Камера
76
Итоговая оценка
87
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- HDR-дисплей с частотой обновления 120 Гц
- 64-мегапиксельная камера с 3-кратным гибридным зумом
- Большой аккумулятор с быстрой зарядкой
- Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus
- Мощный процессор с ядром Cortex-X1
- Нельзя установить карту памяти MicroSD
- Пластиковая задняя крышка
- В комплекте отсутствует адаптер питания – продается отдельно
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С21 Плюс
90
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|2400 x 1080 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|88.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1298 нит
74
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.3%
97
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2100
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP14
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
3251
AnTuTu Benchmark 8
696353
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
98
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да
76
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2L2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.24"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
95
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|24
|Поддержка 5G
|Да
87
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S21 Plus могут отличаться в зависимости от региона.