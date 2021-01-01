Samsung Galaxy S21 Plus Дисплей 90 Производительность 97 Батарея 98 Камера 76 Итоговая оценка 87 Класс Флагман Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Февраль 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки HDR-дисплей с частотой обновления 120 Гц

64-мегапиксельная камера с 3-кратным гибридным зумом

Большой аккумулятор с быстрой зарядкой

Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus

Мощный процессор с ядром Cortex-X1 Нельзя установить карту памяти MicroSD

Пластиковая задняя крышка

В комплекте отсутствует адаптер питания – продается отдельно

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С21 Плюс

90 Экран Тип Dynamic AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 2400 x 1080 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 88.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 1298 нит

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S21 Plus Высота 165.1 мм Ширина 75.6 мм Толщина 7.8 мм Вес 200 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88.3%

97 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси С21 Плюс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 2100 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G78 MP14 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти No Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1098 Geekbench 5 (многоядерный) 3251 AnTuTu Benchmark 8 696353

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1

98 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

76 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy S21 Plus Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Оптический, 1.1x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.8 микрон

- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2L2 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 64 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 28 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.76" (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 10 мегапикселей Разрешение фото 3872 x 2592 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1.22 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.24" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

95 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Февраль 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S21 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S21 Plus