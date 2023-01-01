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Samsung Galaxy S23 против Galaxy S22

Самсунг Галакси С23
VS
Самсунг Галакси С22
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S22, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (1189 против 856 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1508 и 1168 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23
vs
Galaxy S22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 425 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 800 нит 780 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 239 Гц
Время отклика - 10 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 +39%
1189 нит
Galaxy S22
856 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 146 мм
Ширина 70.9 мм 70.6 мм
Толщина 7.6 мм 7.6 мм
Вес 168 граммов 167 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый, Лаймовый, Графитовый Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 +1%
88.1%
Galaxy S22
87.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С23 и Самсунг Галакси С22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Samsung Exynos 2200
Макс. частота 3360 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Samsung Xclipse 920
Частота GPU 680 МГц 1300 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +29%
1508
Galaxy S22
1168
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +31%
4704
Galaxy S22
3601
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 +40%
1280438
Galaxy S22
914692
CPU - 227100
GPU - 383658
Memory - 149592
UX - 160666
Total score 1280438 914692
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 +89%
12320
Galaxy S22
6532
Stability 62% 60%
Graphics test 73 FPS 39 FPS
Graphics score 12320 6532
PCMark 3.0 score 15187 12459
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.1
Размер системы из коробки 60 ГБ 30.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3900 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (63% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:03 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:50 ч. -
Просмотр видео 13:55 ч. -
Игры 04:03 ч. -
Режим ожидания 104 ч. -
Общая автономность
Galaxy S23
33:06 ч.
Galaxy S22
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8160 x 6120
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3872 x 2592
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.24"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S23 +8%
129
Galaxy S22
119
Качество видео
Galaxy S23 +18%
137
Galaxy S22
116
Итоговая оценка камеры
Galaxy S23 +11%
133
Galaxy S22
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23
н/д
Galaxy S22
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.

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