Samsung Galaxy S22 Дисплей 92 Производительность 91 Батарея 81 Камера 80 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Удобный в использовании благодаря компактным размерам

Экран имеет хороший запас яркости и высокую плавность работы

Есть телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением

Оптическая стабилизация отлично справляется со своей задачей Зарядное устройство нужно покупать отдельно

Нельзя расширить объем встроенного накопителя с помощью карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С22

92 Экран Тип Dynamic AMOLED Размер 6.1 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 425 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Соотношение экрана к корпусу 87.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 1309 нит

85 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S22 Высота 146 мм Ширина 70.6 мм Толщина 7.6 мм Вес 167 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.4%

91 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси С22 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 2200 Макс. частота 2800 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Samsung Xclipse 920 Частота GPU 1300 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1180 Geekbench 5 (многоядерный) 3612

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

81 Батарея Характеристики Объем 3700 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

80 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy S22 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 3x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 10 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 70 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 10 мегапикселей Разрешение фото 3872 x 2592 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1.22 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.24" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Ожидается Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S22 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S22