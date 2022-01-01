Xiaomi 12 Lite против Xiaomi 12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 июля 2022 года Xiaomi 12 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.28-дюймового Xiaomi 12, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12 Lite
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- На 16% лучшая автономность (29:36 vs 25:34 часов)
Причины выбрать Xiaomi 12
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- На 9% выше максимальная яркость экрана (899 против 824 нит)
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|6.28 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|419 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|88.2%
|89.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|159.3 мм
|152.7 мм
|Ширина
|73.7 мм
|69.9 мм
|Толщина
|7.3 мм
|8.16 мм
|Вес
|173 грамма
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Роозовый
|Черный, Розовый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|2400 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 730
|Частота GPU
|490 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|-
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|-
|226930
|GPU
|-
|439548
|Memory
|-
|161549
|UX
|-
|169628
|Total score
|512062
|1004261
|Stability
|-
|57%
|Graphics test
|-
|56 FPS
|PCMark 3.0 score
|-
|12838
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 13
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
|Да (87% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|0:46 ч.
|Веб-серфинг
|10:17 ч.
|09:04 ч.
|Просмотр видео
|14:14 ч.
|13:03 ч.
|Игры
|05:12 ч.
|04:49 ч.
|Режим ожидания
|89 ч.
|70 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV13B10 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi 12 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|27 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 более удачной покупкой.
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