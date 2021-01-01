Xiaomi 12 Дисплей 91 Производительность 98 Батарея 88 Камера 73 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Топовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1100 нит

Достойная камера с оптической стабилизацией

Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания

Есть обычная беспроводная зарядка и обратная Нет оптического зума

Лишен слота для карты памяти microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12

91 Экран Тип OLED Размер 6.28 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 419 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1096 нит

81 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12 Высота 152.7 мм Ширина 69.9 мм Толщина 8.2 мм Вес 180 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.2%

98 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 12 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1234 Geekbench 5 (многоядерный) 3835 AnTuTu Benchmark 9 985042 Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 2 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

88 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Время полной зарядки 0:40 ч.

73 Камеры Спецификации и тестирование камер Xiaomi 12 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 5 МП

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 12 могут отличаться в зависимости от региона.

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